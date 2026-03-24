Ci vuole coraggio per decidere di governare davvero. E non vivacchiare. Giorgia Meloni e la sua compagine, con la riforma costituzionale della magistratura, lo hanno dimostrato. Si poteva scegliere di stiracchiare la stagione delle scelte tanto attese da decenni, auspicando fantomatiche congiunture internazionali più favorevoli. O fare come altri in passato: pilota automatico azionato in modalità “vincolo esterno”. E invece no: premier e governo hanno voluto proseguire, come da programma elettorale sublimato dal voto degli elettori. Di procedere anche dove nessuno aveva osato: con la revisione, come Costituzione richiede, del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il patto dello status quo: il fronte del No ha vinto per farsi legare mani e piedi

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