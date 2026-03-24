Il parco del Villaggio Dante intitolato a Filippo Bertini il vigile del fuoco eroe

Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione del parco intitolato a Filippo Bertini, vigile del fuoco decorato con la Medaglia d’Argento. Alla presenza di rappresentanti istituzionali, tra cui la vicesindaca e il comandante dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i familiari di Bertini. Durante l’evento è stata svelata la targa dedicata al parco.

Questa mattina, alla presenza della vicesindaca Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari di Filippo Bertini e di tutte le Autorità civili e militari, si è tenuta la cerimonia di svelatura della targa dedicata al “Parco Filippo Bertini, Medaglia d’Argento al Merito Civile”. Il parco, situato nei pressi del Villaggio Dante e dotato di area giochi, campi da tennis e calcetto, è stato ufficialmente intitolato per onorare la memoria e il sacrificio di Filippo Bertini, vigile del fuoco del Comando di Arezzo scomparso il 20 dicembre 1999, a soli 27 anni, durante un intervento di soccorso sulla E45. In... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Il parco del Villaggio Dante intitolato a Filippo Bertini, il vigile del fuoco eroe Articoli correlati Intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini il parco adiacente al Villaggio DanteArezzo, 24 marzo 2026 – Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari e di tutte le... Arezzo, intitolato a Filippo Bertini il parco del Villaggio DanteSi è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione del parco situato nei pressi del Villaggio Dante ad Arezzo, ora dedicato a Filippo Bertini,...