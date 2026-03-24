Oltre 53mila voti. Sono quelli che ha preso il ’No’ nella città di Grosseto. A fronte dei 51mila del ’Si’. Un risultato eclatante e un segnale forte: oltre Grosseto, gli altri due Comuni amministrati dal centrodestra (Orbetello e Follonica), nonostante le ’pesanti’ campagna elettorali dei loro rappresentanti, escono sconfitti da questa tornata referendaria. Particolarmente significativo il caso del capoluogo. Il sindaco Vivarelli Colonna si era apertamente speso (con decine di video ogni giorno sui social) per il ’Sì’, con prese di posizioni pubbliche forzando la mano anche durante il silenzio elettorale. Il premio al ’No’ segna sicuramente un solco tra la politica nei pensieri e il voto reale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’No’ vince a Grosseto: "Costituzione salva". Il centrodestra scricchiola

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