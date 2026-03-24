Bologna la dotta, la rossa, la grassa, la roccaforte del ‘no’. In provincia gli oppositori della riforma della giustizia vincono con il 63,62% contro il 36,38% del sì ed è proprio nel capoluogo che il dato s’impenna ancora di più: 68,19% no, 31,81% sì. L’Emilia-Romagna è la regione con l’affluenza più alta d’Italia (66,67%), sotto le Torri il record nazionale: 70,26% la media in tutta la provincia, addirittura 71,61 a Bologna città (207.897 elettori alle urne su 290.209). Una spinta fondamentale e decisiva per la vittoria schiacciante del no, un’iniezione ancora maggiore per quanto riguarda l’affluenza. I QUARTIERI È il quartiere San Donato-San Vitale (69,51% l’affluenza) quello dove il ‘no’ ha ottenuto il risultato maggiore: 71,48%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘No’ stravince con il 63,62%. Quattro comuni montani per il ‘Sì’. Affluenza al 70,26: record in Italia

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