Il ‘No’ al referendum travolge la sua riforma ma Nordio resiste | Non mi dimetto E scatena l’ira del Movimento 5 Stelle

Da lanotiziagiornale.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Malgrado la batosta elettorale, sancita dalla larga vittoria del “No” alla riforma della magistratura, il ministro Carlo Nordio resiste e prova ad allontanare le polemiche. “Fa parte della politica perdere le elezioni. Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano, ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno”. Queste le parole del Guardasigilli nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha commentato i risultati della campagna referendaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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