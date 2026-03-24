Malgrado la batosta elettorale, sancita dalla larga vittoria del “No” alla riforma della magistratura, il ministro Carlo Nordio resiste e prova ad allontanare le polemiche. “Fa parte della politica perdere le elezioni. Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano, ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno”. Queste le parole del Guardasigilli nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha commentato i risultati della campagna referendaria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il ‘No’ al referendum travolge la sua riforma, ma Nordio resiste: “Non mi dimetto”. E scatena l’ira del Movimento 5 Stelle

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Nordio: mi assumo la responsabilità della sconfitta alle urne ma non mi dimetto

Nordio sul referendum: "Mi assumo la responsabilità politica di questa sconfitta ma non mi dimetto"AGI - "La riforma della giustizia porta il mio nome, me ne assumo la responsabilità politica".

Barbero: Ecco perché voterò no al referendum. Con la riforma magistrati al servizio della politica

Altri aggiornamenti su Il 'No' al referendum travolge la sua...

Temi più discussi: Referendum: votare NO per difendere la giustizia; Referendum, il confronto Nordio-Grosso a Sky TG24; La casta vuole l'impunità: le voci dei cittadini contro la riforma Nordio; Referendum, Lo Voi punge Nordio: Saluti dal plotone. Per il no 270 sindaci.

Referendum Giustizia 2026, diretta dopo i risultati: il No stravince, il centrosinistra festeggia. Nordio: Non mi dimetteròIl No ha vinto quasi dappertutto al referendum sulla giustizia 2026. Il Sì tiene solo in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, tutte e tre governate dal centrodestra. Ieri i leader del ... fanpage.it

Vittoria del No al referendum, Nordio: Non mi dimetto. Ora le toghe limiteranno iniziative politiche, a partire dai migranti. Schlein: C’è maggioranza alternativa a ...Le ultime novità sulle riforme costituzionali del governo Meloni e il dibattito politico in corso nel nostro paese ... ilfattoquotidiano.it

Sono oltre 14 milioni i No alla riforma Meloni-Nordio, ormai cancellata da questo referendum. Un voto netto anche se non a valanga: i No sono stati poco meno del 54%, una percentuale che rappresenta un vantaggio di praticamente due milioni di voti. Se gua facebook

"Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica. Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione sono stati anche i miei": con queste parole il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite di Sky TG24 su x.com