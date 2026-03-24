Il negozio di abbigliamento festeggia 30 anni | Commercio di prossimità in crisi? Valorizzare l' aspetto umano

“Aprii il negozio il 26 marzo 1996 – racconta la titolare – inizialmente specializzato nell’abbigliamento per bambini. Col tempo l’offerta si è ampliata anche ad altri capi” Per l’occasione, Sabrina Baldazzi, responsabile Confartigianato del Rubicone a cui l'attività è associata da molto tempo, le ha consegnato questa mattina una targa a riconoscimento del valore di un’impresa che, negli anni, ha contribuito in modo significativo all’attrattività del centro storico di San Mauro Pascoli. A partire dalle 16 di domenica sono previsti intrattenimenti per bambini e una merenda di dolci aperta a tutti, in un clima di festa e condivisione. “Aprii il negozio il 26 marzo 1996 – racconta la titolare – inizialmente specializzato nell’abbigliamento per bambini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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