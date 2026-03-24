Lunedì dedicato al girone C, con le tre big in campo nei posticipi. Ecco quanto accaduto, a partire da un risultato sorprendente. Cade infatti il Benevento, dopo 17 risultati utili e 5 vittorie di fila. L’impresa di fermare la capolista la firma il Monopoli di Colombo, trascinato dalla serata di grazia del centravanti Longo autore di una doppietta (nel mezzo, il Benevento aveva pareggiato con Della Morte, al primo gol stagionale). In tribuna, anche Michele Mignani per seguire il figlio Guglielmo titolare nell’attacco di Floro Flores. La sconfitta non complica però più di tanto i piani della prima della classe. Il Benevento potrebbe infatti festeggiare comunque la promozione aritmetica nel prossimo turno, quintultima giornata, in caso di successo domenica sul Cosenza preceduto (sabato) da pareggio o sconfitta del Catania a Latina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Monopoli rimanda la festa del Benevento. Catania, la cura Viali non funziona. Cosmi esulta

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