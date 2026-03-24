"Il quadro avrà una residenza ufficiale nel Museo dell’Aquila, che quest’anno è Capitale italiana della cultura e che tra l’altro ha una sua collezione di opere rinascimentali in cui anche certe influenze della pittura nordica europea si ritrovano in questo esemplare particolare di Antonello di Messina. Ma, come ci piace dire, non avrà un suo domicilio: avrà una residenza, come nella carta d’identità, ma il suo domicilio sarà tutta l’Italia, perché sarà un quadro che viaggerà". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che si è recato nella sede di Sotheby's a New York, dove ha potuto visionare per la prima volta l’opera... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il ministro Giuli: "L'Ecce Homo di Antonello da Messina non avrà un domicilio, il quadro viaggerà per tutta l'Italia"

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È un momento storico: l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina tornerà in Italia. Un’operazione culturale senza precedenti, resa possibile dall’impegno del Governo e del MiC per rafforzare il patrimonio culturale a disposizione di tutti i cittadini. x.com