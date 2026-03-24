Il Ministro Giuli a New York per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 “È un momento storico. Il ritorno in Italia di questo dipinto è un’operazione culturale senza precedenti. È una grande soddisfazione per il Ministero della Cultura e per tutti gli italiani che possono tornare a godere di tanta bellezza, e possono farlo anche perché il Governo e il MiC si sono impegnati fortemente per rafforzare il patrimonio culturale a disposizione dei cittadini. Il quadro è eccezionale, ha un altissimo valore devozionale e al tempo stesso artistico, è un’acquisizione straordinaria”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che si è recato nella sede di Sotheby’s a... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Il ministro Giuli: "L'Ecce Homo di Antonello da Messina non avrà un domicilio, il quadro viaggerà per tutta l'Italia""Il quadro avrà una residenza ufficiale nel Museo dell’Aquila, che quest’anno è Capitale italiana della cultura e che tra l’altro ha una sua...

Ecce Homo, il ministro Giuli: “Stato italiano ha acquistato l’opera di Antonello da Messina”“Il Ministero della Cultura conferma l’acquisizione del quadro ‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina, trapelata da indiscrezioni giornalistiche e...

Arte: Ministro Giuli a New York per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina

Contenuti utili per approfondire Ministro Giuli

Temi più discussi: Arte, il Ministro Giuli a New York per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina; Giuli a New York rende omaggio a Cristoforo Colombo: il ministro in posa davanti alla statua; Consigli per gli acquisti al ministro Giuli (di D. Pasquini); Biennale, rottura con Buttafuoco. Il ministro Giuli oggi resta a Roma.

Il Ministro Giuli a New York per riportare in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 È un momento storico. Il ritorno in Italia di questo dipinto è un’operazione culturale senza precedenti. È una grande soddisfazione per il Ministero della Cultura ... la7.it

VIDEO| Giuli a New York rende omaggio alla statua di Cristoforo Colombo e depone una corona di fioriIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, negli Stati Uniti, ha reso omaggio al monumento dedicato a Cristoforo Colombo a Columbus Circle. dire.it

Il ministro Giuli: "L'Ecce Homo di Antonello da Messina non avrà un domicilio, il quadro viaggerà per tutta l'Italia" https://gazzettadelsud.it/p=2188311 facebook

Il ministro Giuli a New York per riportare in Italia l'Ecce Homo #newyork x.com