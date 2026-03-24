Il Metz concerto dal vivo al The Manhattan il 25 marzo 2026

Il Metz si esibisce dal vivo al The Manhattan di via A. Volta (Moscova). Una serata dedicata alla musica nella cornice del famoso bar milanese The Manhattan. BIO:Il Metz è un cantautore e produttore milanese. Studia pianoforte fin da piccolo e diventa negli anni un cantante e poli strumentista in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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