il mestiere dello scrittore raccontato tra i banchi di scuola

Giovedì 5 febbraio 2026, alla scuola media ’Guido Fassi’ di Carpi, noi alunne e alunni delle classi seconde e terze abbiamo partecipato ad un incontro con un famoso scrittore italiano, autore dei best seller ’Il rinomato catalogo Walker and Dawn’ e ’Il leggendario tesoro di Hell Gate’. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando ve lo diciamo noi: è Davide Morosinotto. Prima dell’incontro, abbiamo letto tutti insieme in classe un suo romanzo, attività che ci ha accompagnato per diverse settimane e che ci ha preparato all’evento. Per comprendere bene il libro, abbiamo fatto numerosi laboratori di scrittura grazie ai quali abbiamo potuto formulare diverse domande da fare allo scrittore durante l’incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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