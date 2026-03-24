Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si aggrappa al suo leader. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, tutto ruota intorno a Giovanni Di Lorenzo in questo finale di stagione: il ritorno del capitano può rappresentare una svolta decisiva, sia sul piano tecnico che su quello emotivo. La sua presenza sarebbe fondamentale per il gruppo, come sottolinea Gennaro Arpaia su Il Mattino, non solo per l’esperienza in campo ma anche per il peso nello spogliatoio. Un riferimento assoluto, capace di trascinare i compagni in uno dei momenti più delicati della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Di Lorenzo vuole sfidare il diavolo”

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