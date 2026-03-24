di G. Antonio Morese Bottiglie di spumante e champagne tappate. Bandiere pronte allo sventolio della vittoria mestamente riarrotolate. Telecamere spente. Nelle vie della Scrofa, dell’Umiltà e delle Botteghe Oscure le finestre delle sedi dei tre partiti di governo serrate e ben chiuse. Tutto doveva accadere tranne la sconfitta del SÌ, i cui sostenitori ora giacciono nello stesso stato d’animo, vissuto dal popolo brasiliano il 16 luglio di 76 anni fa, quando la favoritissima Selecao dovette cedere passo e titolo mondiale alla Celeste uruguaiana, davanti ad un Maracanà attonito e pronto alla festa. Il Maracanazo referendario oggi è compiuto. Viene ripetuto dal centrodestra i cui rappresentanti restano ancora sbigottiti per l’amaro responso uscito dalle urne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Maracanazo referendario è compiuto: No batte il favoritissimo Sì davanti a uno stadio attonito

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