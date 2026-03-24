Il manifesto degli animali di Sommi è Solo amore

Arezzo, 24 marzo 2026 – Con la Biblioteca comunale di Anghiari appuntamento presso l’Auditorium Mascagni in via Propositura 13, oggi martedì 24 marzo alle ore 18, quando sarà ospite Luca Sommi. L’autore presenterà il suo «Solo amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali » PaperFirst 2025. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato, gli animali sono i nostri fratelli. Non abbiamo una lingua comune ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale. Però non li trattiamo come dovremmo: usurpiamo il loro habitat, li cacciamo senza un vero motivo, li facciamo esibire in manifestazioni ormai grottesche, li rinchiudiamo in lager per poi cibarcene senza criterio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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