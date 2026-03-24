Il liceo Bonghi-Rosmini vola a New York

Si è svolto a New York dal 12 al 18 marzo il programma di formazione integrata NSHMUN che ha coinvolto 20 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Bonghi-Rosmini di Lucera. Il progetto formativo NSHMUN, infatti, si basa sulla simulazione di processi diplomatici multilaterali al Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York e si tiene ogni anno nel mese di marzo con circa 3000 partecipanti da 150 scuole e oltre 20 paesi. New York è una città che non è stata visitata, ma vissuta dai ragazzi del liceo. Ogni angolo ha raccontato attraverso alcune tappe che definiscono l'essenza della Grande Mela, come l’Empire State Building, il re dei grattacieli, dall’86° piano del quale i ragazzi hanno goduto di una vista cinematografica: una distesa infinita capace di togliere il fiato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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