Il lavoro secondo i giovani e l' attrattività del lavoro artigiano

Il mondo del lavoro giovanile e l’interesse per l’artigianato sono al centro di un dibattito che coinvolge associazioni di categoria e istituzioni locali. Confartigianato Imprese Parma organizza eventi e iniziative sul territorio per analizzare le tendenze attuali, con particolare attenzione ai percorsi formativi e alle opportunità di inserimento professionale per i giovani. Le attività mirano a favorire il confronto tra diversi attori del settore.

Secondo l’ampio campione di giovani fino ai 34 anni di età intervistato dal CENSIS il 74,2 % pensa che la propria identità non dipenda dal lavoro attuale o quello futuro, mentre all’80% non piace l’idea di una vita in cui il lavoro stesso sia centrale, il 75% pensa che il lavoro debba contribuire in maniera “olistica” al benessere della persona. Ad integrazione di questa macro scenario, 9 giovani su 10 del campione esaminato (oltre 1500 giovani) ritiene, tra gli elementi fondamentali considerati per la scelta del proprio lavoro: orari più sostenibili, buona retribuzione, stabilità e opportunità di carriera. Secondo il campione 7 giovani su 10 pensano che l’azienda debba essere una comunità di individui, caratterizzata da persone di diverse generazioni con diversità di genere, etica e provenienza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Prato, a Officina Giovani il lavoro è protagonista con l’agenzia per il lavoro AreajobPrato, 9 gennaio 2026 - Non si ferma l’impegno del PGE - Informagiovani del Comune di Prato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,... L’analisi di Legacoop: "Dall’attrattività al lavoro. Fino alla coesione sociale. Ecco le sfide di Bologna"Bologna si conferma una città ai vertici delle classifiche nazionali, trainata da indicatori economici solidi e da un dinamismo culturale con pochi... Oro colato - L'eredità per pochi delle Olimpiadi Milano Cortina - Intervista integrale Una selezione di notizie su lavoro secondo Temi più discussi: Lavoro: innovare per evolvere; Firmata la nuova Disciplina per il lavoro nelle Rappresentanze estere in Italia; Il lavoro secondo i giovani e l’attrattività del lavoro artigiano; Il lavoro viaggia con noi: i Consulenti del Lavoro per l’orientamento, la legalità e la sicurezza. Giovedì 9 aprile 2026 dalle ore 09:00 Piazza Verdi – Palermo. Il 2026 segna la svolta dell’IA sul lavoro, a rischio i neolaureatiIl 2026 potrebbe segnare un punto di svolta negativo nell’impatto dell’intelligenza artificiale sui mercati del lavoro. Secondo numerosi economisti, gli effetti finora rimasti poco visibili ... beppegrillo.it Un infermiere ha abbandonato i suoi pazienti per il secondo lavoro. Multa da €70.000Infermiere abbandona i pazienti per fare il secondo lavoro. Ora deve pagare €70.000. msn.com L'imprenditore ormai da mesi trascorre più tempo in Florida che a Londra: ufficialmente per seguire i suoi progetti di lavoro, secondo la stampa britannica per stare alla larga dagli scandali dell'ex principe Andrew - facebook.com facebook Secondo uno studio dell’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale del Ministero del Lavoro, in Italia è possibile stimare quante persone, divise per settore, potrebbero essere sostituite dall’IA. #PresaDiretta x.com