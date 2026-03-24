il grande impegno di legambiente

Il circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese è un punto di riferimento fondamentale per la tutela e la sensibilizzazione ambientale sul territorio. Come articolazione locale della storica associazione ambientalista, il circolo traduce l’impegno ecologista in azioni concrete e radicate nella comunità, promuovendo il rispetto per l’ecosistema e la cittadinanza attiva. Il fiore all’occhiello delle attività del circolo è l’adesione alla campagna internazionale " Puliamo il Mondo ". Ogni anno l’associazione coordina oltre venti iniziative pratiche di pulizia e riqualificazione in tutta la Piana di Lucca. Questo sforzo collettivo viene realizzato in stretta sinergia con le scuole e le altre associazioni di volontariato, trasformando un gesto di cura per il territorio in una grande esperienza di educazione civica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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