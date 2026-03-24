Il giorno dopo a prescindere

L’ Italia ha voltato pagina. Con la chiusura dello show referendario – solo la fase tecnica, quindi in costanza delle non semplici conseguenze che ne deriveranno – il Paese, meglio, la parte della popolazione legittimata a esprimere il voto, per una serie di motivi di vario genere, ha sfogliato il proprio Fascicolo di Democrazia al contrario. Ciò significa che ha fatto ritornare l’ Italia a un livello di democrazia di certo più basso dello standard europeo attuale. Come era prevedibile, la Casta ha festeggiato la conferma del suo status in modo a dir poco discutibile: un episodio del genere di comportamento è stato ripreso e riportato dai mezzi dell’informazione, finendo anche in prima pagina di importanti quotidiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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