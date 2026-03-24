Nella serata di ieri, in una via di Nardò, è stato scoperto un oggetto sospetto posato su un muretto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno verificato la presenza di una bomba a mano. A seguito dell’intervento, sono state evacuate otto abitazioni per motivi di sicurezza. La zona è stata messa sotto controllo mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

L’ordigno davanti a una casa disabitata e in vendita: scatta il piano d’emergenza a Nardò, in via Dottor Mario Calabrese. Gli investigatori analizzano la spavalderia di un’azione avvenuta tra il viavai cittadino La segnalazione alla sala operativa del 112 è arrivata poco prima delle 18 e subito è scattato il protocollo d’emergenza. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato locale di polizia hanno confermato la presenza della potenziale minaccia: un ordigno bellico era stato posizionato sul muretto perimetrale. Potenziale, perché, stando ai primi riscontri, potrebbe trattarsi di una bomba a mano OD82, in dotazione all’Esercito italiano, ma di un modello solitamente utilizzato per le esercitazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Il giallo di una bomba a mano posata su muretto, evacuate otto abitazioni

Articoli correlati

Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme a Nardò.

Gossip bomba su Ambra Angiolini paparazzata mano nella mano con Pico Cibelli, ecco chi èAmbra Angiolini è di nuovo innamorata? Ambra era a un evento per la presentazione delle divise della squadra olimpica italiana in vista di Milano...

Una raccolta di contenuti su Il giallo di una bomba a mano posata su...

Temi più discussi: Allarme bomba a Varese: C'è una granata vicino alla stazione. Strada bloccata, ma era un ordigno vuoto; Morti dopo esplosione nel casolare, la pista anarchica e l'ipotesi della bomba artigianale; Metaniera russa Arctic Metagaz alla deriva: rischio ambientale nel Mediterraneo centrale; Cosa sappiamo dell’esplosione in cui sono morti due anarchici a Roma.

Bomba a mano ritrovata su un muretto: è giallo. E arrivano degli artificieriUna bomba a mano lasciata inesplosa su un muretto in via Calabrese ha fatto scattare nel pomeriggio l'allarme a Nardò. msn.com

Parabiago, il giallo della borsa abbandonata in cantina: allarme bomba? No, dentro c’erano 1 chilo di hashish e 60 grammi di cocaParabiago (Milano) – Si temeva che nella borsa abbandonata nell’area cantine del condominio e da nessuno reclamata ci potesse essere un ordigno o qualcosa di pericoloso: quando i carabinieri, dopo ... ilgiorno.it

POLLO GIALLO O POLLO BIANCO Scopri come scegliere il pollo migliore per te ...Continua - facebook.com facebook

Delmastro, giallo sul certificato antimafia. Caroccia sui social: «La bisteccheria è mia» x.com