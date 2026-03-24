Nella serata di ieri, i residenti di via Dottor Mario Calabrese a Nardò hanno segnalato la presenza di un oggetto sospetto posato su un muretto di una proprietà privata. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine, che hanno evacuato otto abitazioni nelle vicinanze. Dopo aver messo in sicurezza l’area, sono state avviate le verifiche sull’oggetto, che si è rivelato essere una bomba a mano.

L’ordigno davanti a una casa disabitata e in vendita: scatta il piano d’emergenza a Nardò, in via Dottor Mario Calabrese. Gli investigatori analizzano la spavalderia di un’azione avvenuta tra il viavai cittadino La segnalazione alla sala operativa del 112 è arrivata poco prima delle 18 e subito è scattato il protocollo d’emergenza. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato locale di polizia hanno confermato la presenza della potenziale minaccia: un ordigno bellico era stato posizionato sul muretto perimetrale. Potenziale, perché, stando ai primi riscontri, potrebbe trattarsi di una bomba a mano OD82, in dotazione all’Esercito italiano, ma di un modello solitamente utilizzato per le esercitazioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Il giallo di una bomba a mano posata su di un muretto, evacuate otto abitazioni

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