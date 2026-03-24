Il GAMM prepara un evento speciale per Milestone e al loro imminente Screamer

Al GAMM, il museo videoludico di Roma, si sta pianificando un evento dedicato a Milestone e al loro prossimo gioco, Screamer. La mostra sarà centrata sulla rielaborazione contemporanea del celebre titolo prodotto dalla stessa casa di sviluppo. L’attività prevede l’esposizione di materiali e contenuti relativi alla storia di Milestone e al nuovo progetto in arrivo.

All’interno del GAMM, il museo videoludico di Roma, è in arrivo una mostra speciale dedicata a Milestone e al loro imminente Screamer, la reinvenzione moderna del loro titolo più famoso. Una mostra con 30 opere, un panel con gli sviluppatori Milestone, la presentazione del fumetto originale con il firmacopie dell’artista e il DJ Set dedicato alla soundtrack del gioco. Tutto pronto per il lancio italiano di Screamer previsto per il prossimo 26 marzo al GAMM Museum di Roma. L’EVENTO. Screamer -©Milestone Il 26 marzo 2026, giorno del lancio mondiale di Screamer, il GAMM Museum di Roma ospiterà un evento speciale per celebrare il ritorno di una delle proprietà intellettuali più iconiche della storia dei videogiochi italiani. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il GAMM prepara un evento speciale per Milestone e al loro imminente Screamer Articoli correlati Se amate il mondo videoludico e la sua musica, non potete perdere questo evento al GAMMQuest’anno si celebra un importante traguardo, ovvero i quarant’anni di ben tre classici videoludici, che oltre a livello di meccaniche e di... Leggi anche: Evento speciale al teatro Stignani: Elio Germano incontra il pubblico Una selezione di notizie su Il GAMM prepara un evento speciale per... Screamer: Milestone annuncia un evento al GAMM di Roma celebrare il ritorno del franchiseIl 26 marzo Milestone si prepara a lanciare il nuovo racer arcade Screamer, che vedrà il ritorno in una veste inedita dello storico titolo del 1995 che scrisse una pagina fondamentale del mercato vide ... mondoxbox.com Screamer scende in pista: evento speciale al GAMM di Roma per il lancio del giocoIl 26 marzo segna il ritorno di una storica IP su PS5, Xbox Series X/S e PC: Screamer. Per l'occasione, il GAMM Museum di Roma ospiterà un evento speciale che unirà passato e futuro del franchise, ril ... it.ign.com