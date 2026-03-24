il fronte del no insiste nel raccontare balle

Evviva, evviva, evviva.Il Bene ha trionfato sul Male.La Costituzione è salva. E ovviamente da oggi sarà tre volte Natale, e festa tutto l’anno. Il tono è irridente? Certo. Ma non nei confronti degli elettori che sono andati ai seggi e hanno votato No alla riforma della giustizia, surclassando il Sì. Semmai, il perculamento è rivolto a coloro che, a caldo, sono corsi a commentare l’indubbia vittoria con dubbi argomenti trionfalistici. Prendete Maurizio Landini, il segretario della Cgil, l’uomo che ha perso i «suoi» referendum (quelli sul mercato del lavoro), non riuscendo a mobilitare nemmeno tutti i suoi iscritti. «Caro Francesco, le coscienze del popolo progressista sono divise, dilaniate dall’incertezza». 🔗 Leggi su Laverita.info

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