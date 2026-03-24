Il foggiano Lino Petrozzi torna con ' Questa umanità' il nuovo singolo dal 19 marzo

Il cantautore della Capitanata lancia un brano dal respiro nazionale: sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Nuova uscita discografica per il cantautore foggiano Lino Petrozzi, che torna sulla scena musicale con il singolo “Questa umanità”, disponibile dal 19 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano segna il ritorno dell’artista della Capitanata con un progetto dal respiro nazionale, supportato da una distribuzione ampia e da una campagna di promozione che coinvolgerà radio e canali digitali in tutta Italia. “Questa umanità” è una riflessione sulla società contemporanea, raccontata attraverso immagini dirette e un linguaggio immediato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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