Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó è accusato di aver passato informazioni a Mosca. Il premier grida alla cospirazione ordita da Soros, Bruxelles e opposizione. Ma la sua storia non sta in piedi e, a tre settimane dal voto, i sondaggi danno Tisza in vantaggio Bruxelles. Lungi dal negare le rivelazioni del Washington Post sul suo ruolo di spia della Russia dentro l’Unione europea, Viktor Orbán e la sua propaganda hanno scelto di giocare la carta dell’effetto bandiera in vista delle elezioni del 12 aprile nello scandalo che coinvolge Péter Szijjártó. Il ministro degli Esteri ungherese è accusato di aver trasmesso in tempo reale al suo omologo russo, Sergei Lavrov, informazioni sulle discussioni dentro al Consiglio dell’Ue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il finto complotto di Orbán per salvarsi dallo scandalo Szijjártó

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