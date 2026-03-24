Shoji Sawada è stato uno dei sopravvissuti alla bomba atomica sganciata sulla città di Hiroshima il 6 agosto del 1945. Essendo un fisico, egli sostiene che, fra tutti gli scienziati, i fisici abbiano il compito fondamentale di impegnarsi per abolire le armi nucleari. Un altro sopravvissuto alla guerra è l’ex bambino soldato della Sierra Leone, Tamba, che ha vissuto per dieci anni varie esperienze drammatiche di guerra e violenza. La sua storia ci spinge a chiederci: cos’è veramente un bambino soldato? Per bambino soldato si intende una qualsiasi persona minore di diciotto anni che viene reclutata da gruppi e forze armate per scopi bellici. Questa figura è presente soprattutto in Paesi come Afghanistan, Colombia e molti altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il doppio volto della guerra: "L’orrore dei bambini soldati"

Articoli correlati

U2, esce il documentario ‘Yours Eternally’: il coraggio dei soldati ucraini nell’anniversario della guerraHome > Spettacoli > Musica > U2, esce il documentario ‘Yours Eternally’: il coraggio dei soldati ucraini nell’anniversario della guerra In occasione...

I soldati russi uccisi, feriti e dispersi in 4 anni di guerra sono il doppio di quelli ucrainiCirca 1,2 milioni di russi morti sul campo, feriti o dispersi, tra i 500 e i 600mila gli ucraini.

JEFFREY EPSTEIN y Los OSCUROS Secretos de la ÉLITE

Contenuti e approfondimenti su doppio volto

Temi più discussi: Il doppio volto della guerra: L’orrore dei bambini soldati; Flagelline batteriche e infiammazione intestinale: il doppio volto dei Clostridia; Doppio volto Bologna: il sogno europeo è lecito?; Doppio volto Crotone: successo netto delle ragazze, Tritoni ko.

Il volto doppio della Chiesa: tra fragilità umana e presenza divinaIl Papa spiega che la santità della Chiesa nasce dal fatto che Cristo abita la comunità attraverso la fragilità dei suoi membri, illustrando il concetto con immagini tratte dalla vita di Gesù ... tuobenessere.it

Il doppio volto del federalismo fiscale: un'opportunità per la Sicilia?Il federalismo fiscale: nuova batosta o accantonata opportunità per la Sicilia? La batosta potrebbero suonarla i movimenti di pensiero nati negli anni '90 che sono confluiti nella riforma, datata 2001 ... milanofinanza.it

CREMA&AMAREZZA | Il doppio volto delle Aquile impone qualche riflessione. I Lupi sono vivi, sugli spalti invece regna la desolazione. Squali solidi, ma ora migliorare il sesto posto non è facile facebook

Il doppio volto di Cinturrino, l'agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo: «Voleva il pizzo da Zack, 5 dosi e 200 euro al giorno» x.com