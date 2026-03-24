Il day after di Meloni furiosa al via ‘repulisti’ | noi destra legalità

Il giorno dopo le dichiarazioni infuocate, il governo ha avviato una serie di azioni per rimuovere figure ritenute non conformi alle sue posizioni. La presidente del consiglio si era precedentemente espressa senza indicare ripercussioni, ma nelle ultime ore sono stati adottati provvedimenti che coinvolgono diverse figure pubbliche. La vicenda ha suscitato molte reazioni nel panorama politico e mediatico.

Roma, 24 mar. (askanews) – Il paradosso è che ancora ieri andava ripetendo a favore di social che per il governo non ci sarebbe stata nessuna conseguenza. Alla fine, invece, il terremoto non avrebbe potuto essere più forte di così. Il day after del referendum per Giorgia Meloni è quello della furia e del repulisti. Al netto delle frasi di rito e del rispetto per il voto dei cittadini che è sovrano, la presidente del Consiglio ha deciso già dalle prime ore post voto che andava dato un segnale. C’è anche chi ha provato a convincerla che magari era meglio lasciar sedimentare il risultato della consultazione, per non prestare il fianco alle polemiche dell’opposizione, per non dare l’idea di un “fallo di reazione”, o peggio un segnale di debolezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Noi di Centro: “Bene frasi Piero De Luca che avvia disgelo. Senza di noi vince destra”Tempo di lettura: 3 minuti“Ringraziamo il segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca per il garbo, l’intelligenza politica e la... Leggi anche: Al via tesseramento online Futuro Nazionale Vannacci: noi Destra vera Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il day after di Meloni furiosa al via... Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, la vittoria del No mette alla prova Giorgia Meloni, Lorenzo De Sio:La politica funziona quando risponde a problemi concreti; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Giorgia Meloni ospite del podcast di Fedez: Il voto al referendum è sulla giustizia, non su di me; Al referendum sulla giustizia vince il No, con un'affluenza quasi al 60% e il ruolo decisivo delle grandi città. Referendum, il day after di Giorgia Meloni, la premier furiosa: via dal governo tutti gli indagatiLa mossa per eliminare i punti deboli. La Russa tenta la moral suasion con Santanchè. Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi il presidente del Consiglio chiede un passo indietro a u ... msn.com Il day after concitato del governo,'in bilico anche Santanchè'Il terremoto nel governo all'indomani della vittoria del 'No' al referendum sulla riforma della giustizia potrebbe toccare anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè. (ANSA) ... ansa.it Dopo il travolgente voto popolare di oltre 14 milioni di italiani Meloni si è dovuta arrendere. E poco fa il sottosegretario alla Giustizia Delmastro si è finalmente dimesso, così come Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. Le dimissioni di Delm - facebook.com facebook Pulizia al governo. Meloni scarica Delmastro, Bartolozzi e Santanché x.com