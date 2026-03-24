Il coprifuoco 2.0 dello smartphone | come cambiano regole e punizioni nelle famiglie forlivesi

Regole condivise o pugno duro? Viaggio all'interno delle famiglie che cercano di normare l'uso del cellulare. Tra i rischi del cyberbullismo e il bisogno di socialità online, ecco come genitori e figli negoziano ogni giorno orari, password e 'coprifuochi' digitali. Figli di buona famiglia che imitano criminali e coltelli addosso: perché la criminalità giovanile ha attecchito in Romagna "Digital detox" già dall’infanzia, così si combatte la dipendenza da smartphone. "I genitori siano modello" Per dimagrire o essere al top a scuola e nello sport: perché i giovani assumono sempre più psicofarmaci (anche a nove anni) Il piano per la difesa di Forlì: 200 edifici da sacrificare, i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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