Il coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo in visita al Meis e al campo di Fossoli

Una delegazione dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio ha visitato martedì il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah a Ferrara e il Campo di Fossoli, situato nel Modenese. La visita si è svolta in due diverse località, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle attività svolte.

Tra le linee strategiche, particolare rilievo è attribuito alla valorizzazione della memoria attraverso percorsi culturali e commemorativi Una delegazione dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio ha visitato martedì il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah (Meis) di Ferrara e il Campo di Fossoli, nel Modenese. La delegazione era guidata dal coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, Pasquale Angelosanto. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, elaborata da un gruppo tecnico coordinato dalla Presidenza del Consiglio e composto da rappresentanti dei ministeri, dell’associazionismo ebraico e del mondo accademico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Il coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo in visita al Meis e al campo di Fossoli Articoli correlati Omaggio alle vittime della Shoah. Dal campo di Fossoli al rettorato: "Ricordare è un preciso dovere"Tanti i momenti di commemorazioni, ieri mattina, in occasione della Giornata della Memoria, che ricordava le vittime dell’olocausto. Attacco jihadista in Europa: bruciata la casa del commissario che lotta contro l'antisemitismoRogo nella casa di Berlino di Andreas Büttner, commissario per la lotta all’antisemitismo del Land di Brandeburgo, uno dei sedici Stati federali...