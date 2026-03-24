Il Conservatorio di Pescara intitola il proprio auditorium a Firmino Sifonia

Sabato 28 marzo nel conservatorio di Pescara si svolgeranno due eventi, a partire dalle 16,30. Verrà intitolato l’auditorium a Firmino Sifonia, figura centrale nella storia musicale dell’istituto. Contestualmente, sarà consegnato un diploma accademico Honoris Causa a una personalità di rilievo. La giornata prevede quindi un momento di commemorazione e riconoscimento ufficiale per due importanti occasioni.

Durante la cerimonia del 28 marzo ci sarà anche il conferimento del diploma accademico Honoris Causa al celebre basso- baritono Ildebrando D’Arcangelo Doppio evento sabato 28 marzo nel conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio. Dalle 16,30 ci saranno due importanti appuntamenti, ovvero l'intitolazione dell'auditorium a Firmino Sifonia, figura imprescindibile della sua storia musicale, e il conferimento del diploma accademico Honoris Causa al celebre basso-baritono Ildebrando D’Arcangelo, tra le voci italiane più apprezzate nel panorama lirico internazionale. L’Auditorium è stato intitolato a Firmino Sifonia per riconoscerne il fondamentale contributo alla crescita musicale del conservatorio D’Annunzio e del territorio, nonché per l’eredità artistica e umana lasciata alle nuove generazioni di musicisti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Il meglio del “Pollini” in Auditorium: in arrivo “I sabati del conservatorio”A Padova, nel crescendo delle celbrazioni per il Carnevale, il sabato che precede il martedì grasso c’è un altro motivo di festa, a sua volta legato...

Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,...

Una selezione di notizie su Il Conservatorio di Pescara intitola il...

Temi più discussi: Orchestra e coro per Felix Mendelssohn; Lobgesang: concerto dell’orchestra e del coro del conservatorio Luisa D’Annunzio; Lobgesang di Mendelssohn al Caniglia: in scena la Sinfonia n. 2 per soli, coro e orchestra; Essentially Ellington and Strayhorn del Marco Marzola Quartet con Tony Kofi chiude la Stagione del Kabala di Pescara.

Audizioni liriche al Conservatorio di Pescara per Elisir d’amore e TraviataL’11 aprile audizioni Elisir d’amore e Traviata e per la masterclass sulle Nozze di Figaro. Parte la rassegna LiveOlive2026 ... abruzzonews.eu

Conservatorio di Pescara, Guglielmo Lancasteri è il nuovo presidenteGuglielmo Lancasteri è il nuovo presidente del Conservatorio di musica Luisa D'Annunzio di Pescara. Il decreto di nomina, da parte del ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, è ... ansa.it

Audizioni liriche al Conservatorio di Pescara per "Elisir d'amore" e "Traviata" abruzzonews.eu/udizioni-liric… x.com

Collaborazione con il conservatorio di Pescara: appuntamento lunedì sera al Ventidio - facebook.com facebook