Il Comune accelera sulla digitalizzazione | al via il progetto di aggiornamento della numerazione civica

Il Comune di Casapulla ha avviato un progetto di aggiornamento della numerazione civica, segnando un nuovo passo nel processo di digitalizzazione delle sue funzioni. L'intervento mira a modernizzare la gestione delle informazioni e a migliorare i servizi offerti ai cittadini. L'iniziativa fa parte di un percorso più ampio di innovazione amministrativa avviato dall'ente locale.

Prevista anche la nuova segnaletica della numerazione civica, che sarà realizzata con materiali di elevata qualità e progettata per garantire durata e massima leggibilità nel tempo Ulteriore passo in avanti nel percorso di innovazione amministrativa e trasformazione digitale per il Comune di Casapulla. E' stato avviato un importante intervento finalizzato alla revisione, all’aggiornamento e alla completa digitalizzazione della numerazione civica e dello stradario comunale. Si tratta di un’azione strategica che mira a rendere il sistema informativo territoriale più moderno, efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini e delle istituzioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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