Il complottista chiude la rassegna Curatori per un giorno | in sala il regista Valerio Ferrara

Venerdì 27 marzo torna nelle sale della Cineteca di Rimini il film “Il complottista” del regista Valerio Ferrara, prodotto in Italia nel 2024 e della durata di 85 minuti. La proiezione rientra nella rassegna “Curatori per un giorno”, che prevede una sessione in sala con il regista presente.

Venerdì 27 marzo torna in sala alla Cineteca di Rimini “Il complottista” di Valerio Ferrara (Italia, 2024, 85’). La proiezione chiude la prima edizione della rassegna “Curatori per un giorno” con una serata speciale che ne rappresenta l’appendice. In sala saranno presenti il regista Valerio Ferrara e Ailen Pasos, tra le curatrici coinvolte nel progetto, per incontrare il pubblico al termine del film. “Curatori per un giorno” è un’iniziativa che mette al centro lo sguardo delle nuove generazioni, chiamate a selezionare e presentare i film in programma. Nella prima edizione il progetto ha raccolto 60 candidature, portando alla selezione di 10 film e coinvolgendo 14 giovani curatori e curatrici. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Settimo appuntamento di Curatori per un giorno in Cineteca con "Il complottista"È programmato per venerdì 16 gennaio, il settimo appuntamento della rassegna “Curatori per un giorno”, il progetto lanciato dalla Cineteca comunale e...

Dacia, vita mia per la rassegna. Regista in salaUn film documentario che racconta il viaggio intimo di Dacia Maraini tra l’Italia e il Giappone.