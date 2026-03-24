il comico torna in wwe

Quando negli spogliatoi di Raw arrivò una gigante cassa di legno, contenente qualcosa di segreto e rivelatorio, ammetto di aver pensato a qualche grande ritorno in casa WWE. C’è chi ha addiruttura ipotizzato ci fosse dentro un redivivo Vince McMahon. Purtroppo (per le nostre aspettative disattese) a spuntare fuori da quell’involucro lugubre è stato un certo Danhausen, di cui ignoravo quasi l’esistenza. Ammetto colpevolmente di non sapere nulla su di lui, di non aver visto nessun suo match prima della WWE e di non sapere quale gimmick impersonasse. Dunque, per certi aspetti, ero come una pagina bianca dinnanzi a questo atleta e alle sue capacità, scevro da qualsiasi influenza o preconcetto, in attesa di vedere come questo atleta pittoresco avrebbe potuto stupirmi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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