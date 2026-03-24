Il centro cinema Lino Ventura cambierà sede e sarà trasferito negli spazi della Biblioteca Civica. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa tenutasi nell’Oratorio Novo della stessa biblioteca, con la partecipazione dell’assessora responsabile del Sistema Bibliotecario. Nei prossimi mesi, si procederà con il rinnovamento degli ambienti per adattarli alle nuove funzioni del centro cinema.

Per consentire il trasferimento e il trattamento del materiale, dal 1° aprile l’attuale sede in via d’Azeglio sospenderà temporaneamente i servizi L’assessora Bonetti ha dichiarato: "Le biblioteche vivono e si evolvono con i loro frequentatori, cambiano nel tempo per rispondere a bisogni sempre nuovi. L'idea che come amministrazione abbiamo di questi luoghi è quella di spazi a servizio della comunità e per questo abbiamo immaginato un percorso di evoluzione per la nostra cineteca. Streaming e on demand hanno cambiato radicalmente negli ultimi anni le abitudini dei cittadini, così come sono cambiate le modalità di documentazione e informazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Il centro cinema Lino Ventura si sposta nella biblioteca Civica: ecco come sarà la nuova sede

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