Nella relazione si fa specifico riferimento alla condizione che “l’unico elemento esistente a cui il progetto si è adeguato e piegato è la componente arborea” "Dalla documentazione disponibile sul sito del Comune di Salerno - ci segnala una lettrice - non emerge tuttavia in modo chiaro la previsione di un abbattimento così esteso delle alberature esistenti. Al contrario, nella relazione si fa specifico riferimento alla condizione che “l’unico elemento esistente a cui il progetto si è adeguato e piegato è la componente arborea” (Pag. 1 del documento 016-AA-9URB0003-Parco attrezzato - Relazione tecnica) sottolineando che “le lavorazioni dovranno tener conto principalmente degli esemplari arborei esistenti (Pag 10 stesso documento). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Savignano, via all’abbattimento degli alberiA Savignano, iniziano oggi i lavori straordinari su alcune alberature nelle vie Togliatti, Della Libertà, Della Pace, Verdi (parco) e Curiel.

"Via Mercantini senza gli alberi. Chiadiamo chiarezza sul progetto"Lavori in via Mercantini, Gsa: "Chiediamo di visionare pubblicamente il progetto".

Tutto quello che riguarda Il caso degli alberi in via Rafastia Il...

Discussioni sull' argomento Il caso degli alberi in via Rafastia: Il progetto non prevedeva il loro abbattimento, fare chiarezza; Nuovo parco pubblico in via Rafastia, i residenti: Perchè abbattono i pini maturi?; Continua l'abbattimento dei pini in via Rafastia, la denuncia: Basta cemento; Ex Procura in via Rafastia, nuovo parco urbano: rabbia dei residenti per i pini tagliati - Salernonotizie.it.

Responsabilità civile per danni causati da alberi in giardini privati manutenuti dal condominioLa questione sollevata coinvolge diversi aspetti del diritto condominiale e della responsabilità civile. In primo luogo, le spese di potatura degli alberi situati su proprietà privata possono essere a ... corriere.it

Prosegue l’abbattimento dei pini su via Rafastia a Salerno, suscitando indignazione e preoccupazione tra i cittadini facebook