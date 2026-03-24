il carnevale diventa strumento didattico attraverso il teatro

Un carnevale che unisce storia locale, creatività e formazione. È questo il cuore dell’esperienza teatrale che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Pacinotti Belmesseri di Pontremoli, protagonisti di una nuova tappa del progetto “A due passi da casa”. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la "compagnia" scolastica si è allargata: accanto alle classi 4ª e 5ª Sia sono saliti sul palco anche gli studenti della 3ª Sia, dando vita a una rappresentazione che affonda le radici nella tradizione della "metà Quaresima". La pièce, ospitata nel settecentesco Teatro della Rosa, ha riportato alla luce episodi realmente accaduti nelle frazioni pontremolesi, quando i "mascheri" sfidavano divieti e autorità pur di celebrare il Carnevale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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