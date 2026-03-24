Il cantante Sayf chiede alla professoressa di rimandare l’interrogazione degli alunni | il video di una classe liceale diventa virale

Tra i banchi di un liceo a Modica, in provincia di Ragusa, qualcuno ha avuto un'idea che, a pensarci bene, ha una sua logica precisa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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