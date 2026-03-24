Un nuovo dottore in corsia all’ ospedale di Lecco. Non è laureato in Medicina, non indossa il camice, non è in grado di visitare, formulare diagnosi, operare, prescrivere esami e farmaci, ma sa lo stesso curare i pazienti, soprattutto i bambini e i più fragili. Il nuovo dottore in servizio nel reparto di Pediatria e all’hospice dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco è Bruno, uno splendido labrador color cioccolato intenso, che partecipa a due progetti di pet therapy, cioè di interventi assistiti con gli animali, rivolti sia ai pazienti dell’hospice ospedaliero, sia ai bambini ricoverati in pediatria. Bruno è il migliore a strappare un sorriso, suscitare tenerezza, farsi coccolare, aiutare a sentirsi meglio: il suo compito è proprio quello di offrire un sostegno emotivo, relazionale e psicologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cane Bruno “dottore“ in corsia

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