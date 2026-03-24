Il Canada cerca infermieri italiani per il Quebec | stipendio fino a 5mila euro e corsi di francese gratis

Il Ministero della Salute canadese ha pubblicato un avviso di reclutamento rivolto agli infermieri italiani, con l’obiettivo di inserirli in strutture sanitarie di Montreal, nel Quebec. L’annuncio prevede uno stipendio che può arrivare fino a 5.000 euro mensili e offre corsi di francese gratuiti per i candidati selezionati. La campagna di assunzioni mira a rafforzare il personale sanitario nella regione.

L’annuncio rivolto agli infermieri italiani arriva dal Ministero della Salute canadese nell’ambito di una campagna di reclutamento di professionisti sanitari da impiegare in alcune strutture mediche di Montreal del Quebec. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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