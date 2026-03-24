MONTALCINO (Siena) Il Brunello di Montalcino indossa l’abito buono e fa rotta su Londra con l’obiettivo di "rafforzare la presenza del principe dei rossi toscani in una delle piazze internazionali più rilevanti per i vini di alta gamma". Per questo oggi sarà in scena ’Benvenuto Brunello London’, l’evento organizzato dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino nella elegante Dartmouth House nel centralissimo quartiere di Mayfair. Saranno 25 i produttori montalcinesi in un walk around tasting con stampa specializzata e trade inglese per degustare le ultime annate arrivate sul mercato lo scorso gennaio. Sempre oggi è in programma anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Brunello di Montalcino parte alla conquista di Londra

Articoli correlati

Brunello e Rosso di Montalcino. L’eccellenza della Toscana è diventata un’icona globaledi Michele Mezzanzanica Saranno 112, di cui una sessantina con con stand propri, le aziende rappresentate dal Consorzio del vino Brunello di...

Dalla Corea a Montalcino. La famiglia Lee acquista gli storici vigneti di Brunello della tenuta CerbaiaMontalcino (Siena), 26 gennaio 2026 – Il 2026 del vino italiano si apre anche nel segno delle compravendite e degli investimenti nei territori più...

Tutti gli aggiornamenti su Il Brunello di Montalcino parte alla...

Temi più discussi: Tornesi, Docg Brunello di Montalcino 2021; Il Brunello di Montalcino parte alla conquista di Londra; Montalcino chiama Londra... 24 marzo Benvenuto Brunello in Uk; Il risiko del Brunello di Montalcino: tutte le cantine passate di mano dal 2022.

Il Brunello di Montalcino parte alla conquista di LondraMONTALCINO (Siena) Il Brunello di Montalcino indossa l’abito buono e fa rotta su Londra con l’obiettivo di rafforzare la presenza ... lanazione.it

Degustazione vini a Montalcino: 5 cantine da non perdere in primaveraScopri le 5 cantine imperdibili di Montalcino per una degustazione vini indimenticabile in primavera. Svela i tesori enologici della Toscana! iltarantino.it

A #cena il #Brunello di #Montalcino 2021 di #PoggioRubino che profuma di frutti rossi maturi, sottobosco e rose appassite, con tocchi tostati e speziati. In bocca il sorso è tendenzialmente sapido e dal finale balsamico, winenews.it/it/poggio-rubi… x.com

Il Brunello di Montalcino si presenta a Padova con una anteprima: l'annata 2021 . Una orizzontale di grande fascino condotta magistralmente dal Sommelier Associazione Italiana Sommelier Massimo Castellani. Un grande terroir, altamente vocato, porta facebook