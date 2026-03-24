Il braccino dell’Italia per il Times abbiamo il demone del Mondiale

L’Italia si trova di fronte alla possibilità di non qualificarsi per il prossimo Mondiale, una situazione che desta preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La squadra ha bisogno di ottenere risultati positivi nelle prossime partite di qualificazione per assicurarsi un posto nel torneo internazionale. La qualificazione rappresenta una tappa fondamentale per il paese, che non manca di seguire con attenzione le sorti della propria nazionale.

La paura dell’Italia, il terrore di non qualificarsi al Mondiale per la terza volta di fila, è tattile. L’avvertono in tutta Europa. E infatti il Times piazza lo spareggio azzurro in apertura dello sport. “L’unica cosa da temere è la paura stessa”, scrivono gli inglesi intercettando la pelle d’oca nostra. “Ma la paura è inevitabile dopo due precedenti catastrofi negli spareggi che hanno inflitto danni incalcolabili all’orgoglio e alla reputazione dei quattro volte campioni del mondo”, continua il Times. “L’attuale nazionale italiana potrebbe non essere più la squadra imbattibile di un tempo, ma è la grande favorita contro l’Irlanda del Nord giovedì e, in base al ranking e alla forma, dovrebbe riuscire a battere il Galles o la Bosnia-Erzegovina e conquistare un posto nel Gruppo B quest’estate, insieme a Canada, Qatar e Svizzera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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