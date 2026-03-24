Il battito radio dallo spazio profondo che non si ferma | otto giorni di impulsi senza spiegazione

Negli ultimi otto giorni, sono stati rilevati impulsi radio dallo spazio profondo che non hanno ancora una spiegazione chiara. La registrazione di questi segnali rientra nella categoria dei cosiddetti long-period transients, caratterizzati da emissioni radio di durata insolita. La scoperta è stata comunicata da un'istituzione di ricerca astrofisica, che ha descritto l'evento come anomalo e senza precedenti.

(Adnkronos) – La ricerca astrofisica ha registrato un evento anomalo classificato nella categoria dei long-period transients (LPT), segnali radio caratterizzati da intervalli di emissione insolitamente estesi. L'impulso, rilevato dalle antenne del radiotelescopio Askap in Australia durante il progetto Evolutionary Map of the Universe (EMU), ha mostrato una periodicità di circa 36 minuti (precisamente 2.147,27 secondi),. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Il battito di una Roma che non si ArrendeEsprimiamo tutto il nostro sostegno, complicità e vicinanza a Spin Time Labs, che costruisce politiche per l’abitare giuste ed eque, che produce... I punti rossi nello spazio profondo sono un mistero: “È la prima volta che non capiamo l’aspetto di un oggetto”Scoperti per la prima volta nel 2022 grazie al Telescopio Spaziale James Webb, i piccoli punti rossi (little red dot) sono un vero e proprio enigma... Una selezione di notizie su battito radio Discussioni sull' argomento Le migliori canzoni per ridurre lo stress: la playlist che calma mente e corpo; Poste celebra i papà: la storia del telegrafista barese Francesco Carnimeo e la cartolina speciale; Peppe Iodice, Teo Mammucari sul film: Il 19 esce, ma il 21 lo tolgono. La risposta del comico; Il battito eterno della Roma tra storia, sogni e volata finale in campionato. Battiti Live Spring a Ferrara: ecco tutti gli ospitiFerrara Conto alla rovescia per Battiti Live Spring, il grande evento che si terrà in piazza Trento Trieste dal 20 al 22 marzo a Ferrara. A condurre le tre serate sarà Michelle Hunziker con la parteci ... msn.com MICHI DEI ROSSI: IL BATTITO DELLE ORME COMPIE 77 ANNI Venezia, 22 marzo 1949. Nasceva oggi l'uomo che ha trasformato il ritmo in architettura barocca e il beat in esplorazione siderale. Parlare di Michi Dei Rossi non significa solo citare un batt - facebook.com facebook