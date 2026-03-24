Il ’900 degli scrittori emarginati Buona letteratura dimenticata

Un viaggio davvero insolito e coinvolgente è quello che ci porta a compiere Ambrogio Borsani nel suo libro Vite tempestose. Scrittrici e scrittori emarginati del ‘900 italiano (Luni editrice), perlustrando nelle vicende di sedici autori, poeti e narratori italiani spesso dimenticati o del tutto ormai ignorati. Narratore e bibliofilo, l’autore si muove nel campo di figure presenti in sordina in vari periodi del Novecento, partendo da Marcello Gallian (19021968) e chiudendo su un nome più conosciuto, quello di Giovanni Descalzo (19021951). Non segue un percorso cronologico, ma procede in modo più sciolto, secondo un libero istinto di narratore assorbito man mano dalle storie speciali dei suoi personaggi e lo fa con diligentissima precisione documentaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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