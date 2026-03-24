Iker Losada in disparte mentre il Levante torna al lavoro

Il giocatore si trova in disparte mentre la squadra riprende gli allenamenti. La sessione si svolge sul campo principale, con alcuni atleti presenti e altri assenti. Il club ha confermato che il calciatore non ha partecipato alle ultime attività di gruppo, senza fornire dettagli sulle ragioni. La squadra si sta preparando per le prossime partite di campionato, con l’attenzione rivolta alla condizione fisica di tutti i giocatori.

2026-03-24 14:13:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Il Levante è tornato ad allenarsi dopo aver battuto sabato scorso il Real Oviedo e aver goduto dei due giorni di riposo concessi dallo stesso allenatore Luis Castro, ma in attesa delle condizioni fisiche di Iker Losada. Il giocatore in prestito dal Real Betis non si è allenato con il resto dei compagni poiché sta rispettando il protocollo per le commozioni cerebrali e ritornerà gradualmente nei prossimi giorni. Nonostante quanto accaduto, il giocatore non ha dovuto essere trattato in maniera eccezionale e Non aveva bisogno di assistenza medica né di recarsi in alcun ospedale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Sanremo 2026, dalla "frecciatina" di Grignani a Pausini al bacio saffico tra Levante e Gaia mentre la telecamera si allontana - TUTTI I GOSSIPÉ stata incredibilmente Laura Pausini a presentare Gianluca Grignani in duetto con Luché per il brano Falco a metà. Leggi anche: Morì mentre andava al lavoro. I due rischiano il processo