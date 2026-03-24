II Festa di San Giorgio a Baone 2026

Dal 24 al 26 aprile 2026, torna la Festa di San Giorgio a Valle San Giorgio (Baone, PD)! Un evento imperdibile con gastronomia tipica, passeggiate naturalistiche, mostre artistiche, e celebrazioni religiose in onore del nostro patrono. Stand gastronomico con specialità come il risotto con asparagi, il musso con polenta, lo schissotto cotto nel forno a legna e molto altro! Piatti disponibili anche per asporto. Scopri i dettagli qui: https:bit.ly3M0PppODove: Valle San Giorgio – Via Tormene 9, Baone (PD)Prenotazioni per gruppi (+6 persone): WhatsApp 347 7633311Evento al coperto in ambiente riscaldato Con l’arrivo della primavera, il cuore dei Colli Euganei si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dal territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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