Ieri in Campania | Referendum Giustizia No al 65% Sì al 35%

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 23 marzo 2026. Avellino – Con una percentuale del votanti complessivi di 53,69%.i 326.395 elettori dei 118 comuni della Provincia di Avellino hanno espresso la propria preferenza per il referendum sulla giustizia. ( LEGGI QUI ) Benevento – Più collegamenti su gomma, in attesa della riapertura della linea ferroviaria Napoli – Benevento via Cancello, la cosiddetta Valle Caudina, ferma dal 2020 e destinata a restare inattiva almeno fino alla fine del 2026. È questa la priorità indicata dall’Università degli Studi del Sannio alla Regione Campania, al termine di un confronto istituzionale che ha coinvolto i vertici dell’Ateneo e i rappresentanti del territorio in Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Aggiornamenti e notizie su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum, vittoria del No con il 54%. Meloni: rispettiamo la decisione degli italiani. Schlein: c’è maggioranza alternativa, disponibile a primarie; Referendum Giustizia, affluenza delle ore 23 circa al 38% in Campania; Il No ha vinto il referendum sulla giustizia; Referendum, a Napoli il dato più alto per il No: 75,49%. E Campania prima regione contro la riforma.

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