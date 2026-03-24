Negli ultimi anni, l’introduzione dell’intelligenza artificiale ha iniziato a influenzare il settore dei servizi professionali, compreso quello fiscale. Le nuove tecnologie vengono integrate nei sistemi di consulenza, modificando le modalità di scelta dei professionisti. Questa evoluzione si inserisce in un quadro in cui le piattaforme digitali e gli strumenti automatizzati stanno diventando parte integrante delle pratiche di consulenza.

Chi ha qualche anno in più ricorda bene le Pagine Gialle. Un elenco sterminato di nomi, indirizzi e numeri di telefono. Nessuna informazione sull’affidabilità, nessun criterio di qualità, nessuna possibilità reale di distinguere un professionista dall’altro. Scegliere un commercialista era, di fatto, un terno al lotto. I portali online hanno rappresentato un passo avanti. Piattaforme che aggregano profili di professionisti, motori di ricerca verticali sul mondo dei servizi, siti che raccolgono recensioni e permettono di confrontare più studi in un colpo solo. Finalmente era possibile sapere qualcosa di più prima di alzare il telefono: quante persone avevano scelto quello studio, cosa ne pensavano, se erano rimaste soddisfatte. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - IA e professionisti: come la tecnologia sta cambiando la scelta del consulente fiscale in Italia

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