L’Inter agitata anche dai venti di mercato. Non sarà uno psicodramma, come ha provato a spiegare ieri Beppe Marotta presidente nerazzurro. Ma ci siamo vicini. L’Inter nelle ultime tre partite ha racimolato appena due punti frutto di due pareggi subiti in rimonta da Atalanta e Fiorentina. Il pianeta Inter è assalito dalla pura, la paura di perde un altro scudetto sul filo di lana. Le ferite fanno male. L’ultima sconfitta risale a un anno fa, proprio contro il Napoli di Conte. Questo campionato fino al derby sembrava chiuso e invece adesso, a otto giornate dalla fine, gli uomini di Chivu hanno sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I venti di mercato agitano troppi giocatori dell’Inter

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