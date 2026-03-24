nostro inviato a Firenze Chiesa si è tirato indietro e al suo posto è stato chiamato il bolognese Cambiaghi, più in forma del compagno di squadra Orsolini e più adattabile tatticamente di Maldini al modulo del ct. «Ma penso anche ai vari Bernardeschi e Zaniolo che avrebbero meritato la chiamata. La mia scelta è stata legata a mantenere il gruppo che ho creato in questi mesi», ha spiegato Gattuso. Che ha bacchettato l’esterno del Reds, dimostratosi meno propenso al sacrificio di altri azzurri acciaccati. E mentre nel primo allenamento erano in campo solo in 13, quelli di fatto che non avevano giocato domenica (tranne Frattesi, 25 minuti a Firenze), oggi sarà il giorno chiave per Bastoni: ha effettuato un po’ di giri di campo con Dino Tenderini, uno dei preparatori del ct azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I tormenti di Chiesa e quelli del blocco interista

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