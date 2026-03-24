I risultati delle giovanili Gli Under 17 di Ionni superano il Foggia
ascoli 2 foggia 1 Chionne, Cavalieri, Conestà (dal 23’ s.t. Diamanti T.), Di Mattia (dal 43’ s.t. Di Giammatteo), Diamanti F., Mastrocinque (dal 4’ s.t. Curzi), Cucco, Rossi, Boni (dal 43’ s.t. Nespeca), Perrulli (dal 4’ s.t. Ripa), Ionta. Panchina: Perri, Angeletti. All. Ionni FOGGIA: Trisciuoglio, Bianchi (dal 28’ s.t. Venuti), Esposto, Di Mauro (dal 42’ s.t. Capuana), De Nicolò, Trisorio (dal 28’ s.t. Berardi), Valente (dal 26’ s.t. Finelli), Cobuzzi (dal 43’ s.t. Ciarambino), Rizzi, Miu Sebastian, La Contana (dal 28’ s.t. Cannarozzi). Panchina: Sicolo. All. Zingarelli Arbitro: Alessandro Bastiani di San Benedetto Marcatori: al 44’ p.t. Cucco (A), al 11’ s. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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