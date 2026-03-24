i risultati del referendum sulla giustizia in dieci grafici

Dove si è votato di più, dove il No è andato meglio, dove invece ha vinto il Sì e quanto ha pesato il voto nelle grandi città Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato vinto dal No con il 53,7% dei voti, circa 15 milioni di voti assoluti, mentre il Sì ha ottenuto poco più del 46%, pari a circa 13,2 milioni di voti. La vittoria del No ha respinto quindi la riforma della magistratura voluta dal governo di Giorgia Meloni, che modificando sette articoli della Costituzione avrebbe voluto separare le carriere di giudici e magistrati, ma anche sdoppiare il Consiglio Superiore della Magistratura, eleggere i suoi membri con un sorteggio e creare un’alta corte per giudicare i magistrati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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